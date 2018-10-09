Нурмагомедов піднявся на 2 місце у найпрестижнішому рейтингу UFC

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов піднявся на друге місце в рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії. Раніше росіянин займав 8-й рядок.

Хабібу вдалося істотно поліпшити свою позицію після перемоги над Конором Мак-Грегором на UFC 229.

Першу сходинку в рейтингу pound for pound продовжує утримувати чемпіон в двох вагових категоріях Даніель Кормье.

Топ-10 рейтингу кращих P4P-бійців UFC:

1. Даніель Кормье

2. Хабіб Нурмагомедов

3. Ті Джей Діллашоу

4. Макс Холлоуей

5. Жорж Сен-П'єр

6. Tайрон Вудлі

7. Деметріус Джонсон

8. Конор Мак-Грегор

9-10. Стіпе Міочич

9-10. Генрі Сехудо

Нагадаємо, Мак-Грегор відреагував на своє фіаско.

Джерело - sport.ua.