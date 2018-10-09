Нурмагомедов піднявся на 2 місце у найпрестижнішому рейтингу UFC

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов піднявся на друге місце в рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії. Раніше росіянин займав 8-й рядок.
Хабібу вдалося істотно поліпшити свою позицію після перемоги над Конором Мак-Грегором на UFC 229.
Першу сходинку в рейтингу pound for pound продовжує утримувати чемпіон в двох вагових категоріях Даніель Кормье.
Топ-10 рейтингу кращих P4P-бійців UFC:
1. Даніель Кормье
2. Хабіб Нурмагомедов
3. Ті Джей Діллашоу
4. Макс Холлоуей
5. Жорж Сен-П'єр
6. Tайрон Вудлі
7. Деметріус Джонсон
8. Конор Мак-Грегор
9-10. Стіпе Міочич
9-10. Генрі Сехудо
Нагадаємо, Мак-Грегор відреагував на своє фіаско.
Джерело - sport.ua.