Президент Продексіма незадоволений виступами команди у футзальній Лізі чемпіонів

Президент херсонського Продексіма Ігор Колихаєв звернувся до гравців своєї команди після двох поразок на старті групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова власника клубу наводить офіційний сайт команди.

"Для чого ви приїхали на Лігу чемпіонів? Програвати, бути переможеними, підвести всіх, хто у вас повірив? Як ви збираєтеся повернутися додому: їхали чемпіонами, а повернулися ніким? Як ви будете дивитися в очі вболівальникам і виходити на поле? Ви дійсно хочете змінити моє ставлення до кожного з вас?

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Якщо у вас є якась відповідальність і почуття власної гідності, починаючи від тренера і закінчуючи тими, хто залишився в Херсоні. Якщо ви хочете грати та перемагати, вийти в наступний раунд — зробіть це. Доведіть, що гідні свого титулу! Тільки так вам вдасться повернути мою довіру й авторитет всіх, хто у вас вірить і вболіває за команду на Батьківщині!", — сказав Колихаєв.

Відзначимо, що для виходу в елітний раунд Ліги чемпіонів Продексіму досить в останньому матчі обіграти чемпіонів Чехії ЕРА-ПАК.

Нагадаємо, Продексім поступився найкращій команді Європи.

До того, Продексім поступився у матчі за Суперкубок України.

Джерело - Продексім.