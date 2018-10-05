Хабіб: Мак-Грегор повинен мене вбити, щоб зупинити

Хабіб Нурмагомедов не впевнений у своїй перемозі над Мак-Грегором.
По це сказав сам боєць.
"Я буду акуратний з ним, тому що це дійсно хороший боєць. Але він повинен вбити мене, щоб зупинити.
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Можливо, бій завершиться рішенням судді. Можливо я його завершу раніше. Але я знаю одне: коли Мак-Грегор втомлюється, він завжди здається. Він здався Діасу, він здався Мейвезеру", - говорить Нурмагомедов.
Нагадаємо, поєдинок Нурмагомедов - Мак-Грегор відбудеться 6 жовтня в Лас-Вегасі на UFC 229.
Рніше, Мак-Грегор і Нурмагомедов провели відкрите тренування.
Джерело - ua-football.