Росіянки програли збірній США на чемпіонаті світу

Матч між збірними Росії та США з волейболу в рамках п'ятого туру першого етапу жіночого чемпіонату світу завершився перемогою американок з рахунком 3-2.

Для російських волейболісток ця поразка стала першою на турнірі, який проходить в Японії.

За підсумками першого етапу росіянки зайняли в групі С друге місце. Лідерами є американські спортсменки, на рахунку яких п'ять перемог з п'яти.

Чемпіонат світу 2018

Груповий етап

4 жовтня

США - Росія 3:2 (19:25, 25:20, 26:24, 12:25, 15:11)

Нагадаємо, чоловіча збірна США розгромила росіян.

Джерело - Чемпіон.