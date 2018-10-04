Україна здолала Азербайджан на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Чоловіча збірна України перемогла Азербайджан на Всесвітній шаховій Олімпіаді у Грузії.

Всесвітня шахова Олімпіада

Батумі, Грузія

4 жовтня

Чоловіки

10 тур

Азербайджан - Україна 1,5: 2,5

Шахріяр Мамедьяров - Василь Іванчук 0,5:0,5

Теймур Раджабов - Павло Ельянов 0,5:0,5

Аркадій Найдич - Юрій Криворучко 0:1

Рауф Мамедов - Руслан Пономарьов - 0,5: 0,5

Турнірне становище: США, Китай - по 17, Франція, Росія, Польща - по 16, Україна, Індія, Казахстан, Вірменія, Німеччина, Англія - по 15.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграла внічию з Росією та зберегла лідерство у Всесвітній шаховій Олімпіаді.

Раніше, збірна України зіграла внічию з командою Китаю.

Джерело - Чемпіон.