Україна здолала Азербайджан на Всесвітній шаховій Олімпіаді

Чоловіча збірна України перемогла Азербайджан на Всесвітній шаховій Олімпіаді у Грузії.
Всесвітня шахова Олімпіада
Батумі, Грузія
4 жовтня
Чоловіки
10 тур
Азербайджан - Україна 1,5: 2,5
Шахріяр Мамедьяров - Василь Іванчук 0,5:0,5
Теймур Раджабов - Павло Ельянов 0,5:0,5
Аркадій Найдич - Юрій Криворучко 0:1
Рауф Мамедов - Руслан Пономарьов - 0,5: 0,5
Турнірне становище: США, Китай - по 17, Франція, Росія, Польща - по 16, Україна, Індія, Казахстан, Вірменія, Німеччина, Англія - по 15.
Нагадаємо, жіноча збірна України зіграла внічию з Росією та зберегла лідерство у Всесвітній шаховій Олімпіаді.
Раніше, збірна України зіграла внічию з командою Китаю.
Джерело - Чемпіон.