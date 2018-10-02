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Українка перемогла на змаганнях Арнольда Шварценеггера

Сьогодні 14:17 1150 0
Українка перемогла на змаганнях Арнольда Шварценеггера

Українка Вікторія Погребняк стала найкращою на змаганнях Арнольда Шварценеггера.

Про це повідомляє ТРК Лтава.

У Барселоні завершилися континентальні змагання з бодібілдингу та пауерліфтингу. Полтавська спортсменка Вікторія Погрібняк перемогла в категорії women's physique (вище 163 см). Дівчина отримала титул абсолютної чемпіонки турніру.

Вперше на міжнародній арені дівчина виступила і перемогла у травні цьогоріч. Далі готувалася до першості Шварценеґґера.

Арнольд Класик Європа - традиційні комерційні змагання з бодібілдингу, для національних федерацій, які входять до Міжнародної федерації бодібілдингу. Їх заснував бодібілдер, актор і політик Арнольд Шварценеггер. Змагання проводять серед аматорів і професіоналів.

Джерело - Лтава.

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