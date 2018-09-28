Київ претендує на проведення командного Чемпіонату Європи з легкої атлетики

Столиця України може 2021 року прийняти командну континентальну першість з легкої атлетики. Про це на прес-конференції в Києві заявив президент Європейської асоціації легкої атлетики Свейн-Арне Хансен, який відвідав Україну.

Його слова наводить Xsport.

"Під час зустрічі з віце-прем'єром України В'ячеславом Кириленком ми обговорили можливості України і, зокрема, Києва, приймати важливі легкоатлетичні події. Я захоплений вашим стадіоном і впевнений: тут можна організовувати європейські змагання найвищого рівня. Європейська асоціація хоче проводити великі змагання у великих містах. Київ ідеально підходить для цього", — сказав Свейн-Арне Хансен.

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Окрім цього він розповів яке змагання може відбутися на головній арені України вже найближчим часом.

"Щодо проведення першого великого змагання європейського масштабу на НСК Олімпійський, то це може бути командний чемпіонат Європи 2021 року. У 2019 такий чемпіонат відбудеться в Бидгощі (Польща). У ньому візьмуть участь 12 команд. За два роки число учасників Суперліги скоротиться до 8 команд. Україна за останні 20 років жодного разу не випадала з першої вісімки, тому, я впевнений, що вона там буде і за підсумками Чемпіонату Європи 2019", — сказав очільник Європейської асоціації легкої атлетики.

У разі успішного проведення командного Чемпіонату Європи, Україна зможе претендувати на проведення Чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Двоє українців претендують на звання "зірки, яка схдить" у Європі.

Джерело - Xsport.