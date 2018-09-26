Український гандбольний гранд рекламує російський Північний потік-2

Гандбольний клуб Мотор грає у футболках з логотипом Північного потоку-2, а також розміщує рекламу газопроводу на ігровому паркеті палацу спорту Юність.

Про це повідомляє Sportarena.

Як зазначає видання, газопровід Північний потік-2 став преміум-партнером гандбольної Ліги чемпіонів, у якій виступає і чемпіон України - запорізький Мотор. Згідно з умовами контракту, усі клуби-учасники турніру повинні розмістити логотип газопроводу на футболках, а також поставити рекламу на покритті ігрового паркету.

Український клуб ніяк не відреагував на зобов'язання рекламувати російський газопровід. Крім цього, повідомляється, що Мотор рекламує Північний потік-2 не тільки в Лізі чемпіонів, де існує контракт, а й у чемпіонаті Україні, де подібної угоди не існує. Позиція Федерації гандболу України стосовно ситуації з рекламою газопроводу, який суперечить інтресам нашої держави, - невідома.

Однак, як повідомляє видання, рекламувати Північний потік-2 відмовились два польскі клуби - Вісла Плоцьк та Віве Кельце.

Європейська гандбольна федерація оштрафувала команди за відмову рекламувати спонсора гандбольної Ліги чемпіонів на 12,5 тисяч євро.

Північний потік 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу.

Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, матч Мотор - ПСЖ зібрав аншлаг в Запоріжжі.

Джерело - sportarena.