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Путін та Трамп запрошені на бій Макгрегора та Нурмагомедова

Сьогодні 08:49 493 0
Путін та Трамп запрошені на бій Макгрегора та Нурмагомедова

Президент Росії Володимир Путін, а також США, Дональд Трамп будуть запрошені на поєдинок Конора Макгрегора проти Хабіба Нурмагомедова.

Про це повідомляє fightnews.info.

У п'ятницю вночі пройшла перша прес-конференція, присвячена поєдинку між Конором Макгрегором і чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

У інтерв'ю порталу TMZ, Дана Уайт заявив, що Володимир Путін і Дональд Трамп могли б стати почесними гостями на такому масштабному вечорі.

"Конор Макгрегор зустрічався з Путіним, а Ви з - Трампом. Чи буде хто-небудь з них запрошений на поєдинок? "- поставив запитання репортер.

"Ми завжди запрошуємо їх на поєдинок. Але президент Трамп сказав мені, що не буде присутній на вечорі, тому що зіпсує його, тому буде дивитися по телевізору ", - відповів Уайт.

Нагадаємо, що поєдинок між Хабібом Нурмагомедова і Конором Макгрегором відбудеться 6 жовтня в рамках UFC 229.

Також, російські коментатори не переклали звинувачення Макгрегора на адресу Кадирова.

Раніше повідомлялося, що Макгрегор може закінчити кар'єру після бою з Нурмагомедовим.

 

Джерело - fightnews.info.

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