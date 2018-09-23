Путін та Трамп запрошені на бій Мак-Грегора та Нурмагомедова

Президент Росії Володимир Путін, а також США, Дональд Трамп будуть запрошені на поєдинок Конора Мак-Грегора проти Хабіба Нурмагомедова.

Про це повідомляє fightnews.info.

У п'ятницю вночі пройшла перша прес-конференція, присвячена поєдинку між Конором Мак-Грегором і чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

У інтерв'ю порталу TMZ, Дана Уайт заявив, що Володимир Путін і Дональд Трамп могли б стати почесними гостями на такому масштабному вечорі.

"Конор Мак-Грегор зустрічався з Путіним, а Ви з - Трампом. Чи буде хто-небудь з них запрошений на поєдинок? "- поставив запитання репортер.

"Ми завжди запрошуємо їх на поєдинок. Але президент Трамп сказав мені, що не буде присутній на вечорі, тому що зіпсує його, тому буде дивитися по телевізору ", - відповів Уайт.