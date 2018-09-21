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Відома українська велогонщиця урочисто відкриє велоперегони на Андріївському узвозі та проведе автографсесію

Сьогодні 08:26 236 0
Відома українська велогонщиця урочисто відкриє велоперегони на Андріївському узвозі та проведе автографсесію
Яна Беломоіна

22 вересня відома велогонщиця Яна Беломоіна урочисто відкриє змагання Red Bull Володар Гори, яке вже вдруге відбудеться у Києві на Андріївському узвозі!

Red Bull Володар Гори – це динамічні велоперегони, головна особливість яких у тому, що допускаються будь-які види велосипедів! Шосейний, bmx, фікс, mtb та інші – на будь-чому можна випробувати свої сили, взяти нову вершину та стати повноправним Володарем Гори Андріївського узвозу. На учасників чекає 580 метрів траси з набором висоти в 56 метрів! Брати участь можуть жінки та чоловіки, віком від 18-ти років.

О 13:45 відкриє змагання відома українська велогонщиця та переможниця Кубка світу з маунтинбайку 2017 - Яна Беломоіна.

Протягом години (з 14:00 до 15:00) у гостей та учасників змагань є чудова нагода взяти автограф, сфотографуватись та поспілкуватись із спортсменкою світового рівня.

Джерело - Прес-служба Red Bull.

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