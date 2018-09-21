Відома українська велогонщиця урочисто відкриє велоперегони на Андріївському узвозі та проведе автографсесію

22 вересня відома велогонщиця Яна Беломоіна урочисто відкриє змагання Red Bull Володар Гори, яке вже вдруге відбудеться у Києві на Андріївському узвозі!

Red Bull Володар Гори – це динамічні велоперегони, головна особливість яких у тому, що допускаються будь-які види велосипедів! Шосейний, bmx, фікс, mtb та інші – на будь-чому можна випробувати свої сили, взяти нову вершину та стати повноправним Володарем Гори Андріївського узвозу. На учасників чекає 580 метрів траси з набором висоти в 56 метрів! Брати участь можуть жінки та чоловіки, віком від 18-ти років.

О 13:45 відкриє змагання відома українська велогонщиця та переможниця Кубка світу з маунтинбайку 2017 - Яна Беломоіна.

Протягом години (з 14:00 до 15:00) у гостей та учасників змагань є чудова нагода взяти автограф, сфотографуватись та поспілкуватись із спортсменкою світового рівня.

Джерело - Прес-служба Red Bull.