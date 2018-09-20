Білодід прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті світу

Дарині Білодід у фіналі чемпіонаті світу було важко морально налаштуватися.

Про це розповіла сама дзюдоїстка.

"Я сьогодні в усіх зустрічах зробила один і той же кидок. Всі суперниці були дуже сильні - олімпійська чемпіонка, призерка Олімпіади, чемпіонка світу... На фінал важко було налаштовуватися, морально. Адже я до цього двічі вже перемагала японку. Добре, що все вийшло", - сказала Дарина.