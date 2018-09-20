Українка перемогла олімпійську чемпіонку і вийшла у фінал чемпіонату світу

17-річна українська спортсменка Дарина Білодід завдяки перемозі над аргентинкою Паулою Парето вийшла у фінал чемпіонату світу з дзюдо.

Про це повідомляє ua-football.

У ваговій категорії до 48 кг, українка здобула три перемоги і дійшла до півфіналу, де зузтрілась з олімпійською чемпіонкою Ріо, чемпіонкою світу-2015 року, аргентинкою Паулою Парето.

Завдяки своїм блискучим виступам, Білодід була фавориткою в цій сутичці. За перші дві хвилини Дарина двічі валила Парето на мат, але не змогла довести справу до кінця і здобути перемогу іппоном.

За 45 секунд до кінця, українка підловила суперницю на помилці зробивши прийом на оцінку ваза-арі. Після цього Білодід оборонялася і двічі навмисно виходила за мат, за що отримала попередження.

У фіналі чемпіонату світу Дар'я Білодід зустрінеться з чинною чемпіонкою, японкою Фуною Танаки.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти виграли дві медалі на етапі Гран-прі у Загребі.

Раніше український дзюдоїст Андрій Колесник виграв золото на Європейських студентських іграх.

Джерело - ua-football.