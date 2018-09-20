Мій профіль

Білодід стала чемпіонкою світу

Сьогодні 17:21 259 2
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 17:05 137
Ліга Європи. Динамо - Астана: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 16:24 141
Динамо - Астана: анонс та прогноз матчу ЛЄ
Сьогодні 15:56 309
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Сьогодні 14:44 560
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Сьогодні 14:20 157
Україна піднялася на шість позицій у рейтингу УЄФА
Сьогодні 13:55 932
Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 12:21 623
Як Шахтар пручався у грі з Гоффенгаймом. ВІДЕО
Сьогодні 08:58 974
Сльози на очах: Роналду видалили у першому матчі Ліги чемпіонів у футболці Ювентуса
Вчора 23:33 2779
Блоги
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:44 560
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:20 157
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:25 901
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:00 2173
Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО
Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 10:13 769
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:43 Футбол Футболісти Динамо повторили легендарний ритуал часів Лобановського перед матчем з Астаною 144
17:21 Дзюдо Білодід стала чемпіонкою світу 259 2
17:11 Футбол Севідов: Нового тренера Динамо вже шукають 297
17:05 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 137
16:52 Дзюдо Українка перемогла олімпійську чемпіонку і вийшла у фінал чемпіонату світу 182 1
16:34 Футзал Столичний клуб підписав голкіпера збірної України 351
16:24 Футбол Ліга Європи. Динамо - Астана: текстова онлайн-трансляція 141
16:11 Футбол В УЄФА можуть додатково покарати Роналду за вилучення в матчі з Валенсією 288
15:56 Футбол Динамо - Астана: анонс та прогноз матчу ЛЄ 309
15:54 Футбол Ворсклянам віддали частину заборгованих коштів 190
15:35 Теніс Завацька пройшла в чвертьфінал турніру у Франції 465
15:20 Футбол Циганик не вірить у Ворсклу в матчі з Арсеналом 306
14:55 Баскетбол Лень оцінив шанси збірної України на вихід з групи 1179
14:44 Футбол Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО 560
14:42 Футбол Ворскла повертається в єврокубки. Де дивитися матч Арсенал — Ворскла 300
14:20 Веслування Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО 157
14:18 Футбол Форвард Астани: гратимемо на перемогу 271
13:55 Футбол Україна піднялася на шість позицій у рейтингу УЄФА 932
13:32 Футбол Ліга Європи виходить на старт: де дивитися матч Динамо — Астана 519
13:19 Бокс WBC відзначив досягнення Усика. ФОТО 773
12:56 Футбол Рамос встановив рекорд Ліги чемпіонів 851
12:32 Дзюдо Білодід побореться за путівку у фінал чемпіонату світу 273
12:21 Футбол Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 623
12:16 Бокс Повєткін розповів чому програв Кличкові 1152
11:59 Футбол Матч Ворскли та Арсенала відвідають Шевченко і Ярмоленко 305

Столичний клуб підписав голкіпера збірної України

Сьогодні 16:34 351 0
Столичний клуб підписав голкіпера збірної України

Новим гравцем київського ХІТа став досвідчений голкіпер Євген Іваняк.

Про це повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Нагадаємо, що на початку сезону воротар збірної України захищав кольори чемпіона Вірменії Лео. У складі "левів" Іваняк зіграв у Попередньому раунді Ліги чемпіонів, але до Основного раунду вірмени не пройшли, поступившись у вирішальному матчі шведській Уддеваллі.

У складі ХІТа Іваняк зможе дебютувати вже у матчах Кубку ліги. Нагадаємо, що під час літнього міжсезоння ХІТ підписав ще одного воротаря – вже екс-голкіпера ІнБев/НПУ Олександра Сухова.

Збірна України зберегла шанси на вихід до фінальної частини Євро-2019, завдяки вольовій перемозі над Білоруссю

Раніше, українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.

Джерело - Хіт.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()