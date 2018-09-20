Столичний клуб підписав голкіпера збірної України

Новим гравцем київського ХІТа став досвідчений голкіпер Євген Іваняк.

Про це повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Нагадаємо, що на початку сезону воротар збірної України захищав кольори чемпіона Вірменії Лео. У складі "левів" Іваняк зіграв у Попередньому раунді Ліги чемпіонів, але до Основного раунду вірмени не пройшли, поступившись у вирішальному матчі шведській Уддеваллі.

У складі ХІТа Іваняк зможе дебютувати вже у матчах Кубку ліги. Нагадаємо, що під час літнього міжсезоння ХІТ підписав ще одного воротаря – вже екс-голкіпера ІнБев/НПУ Олександра Сухова.

Збірна України зберегла шанси на вихід до фінальної частини Євро-2019, завдяки вольовій перемозі над Білоруссю.

Раніше, українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.

Джерело - Хіт.