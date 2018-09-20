Білодід побореться за путівку у фінал чемпіонату світу

17-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід вдруге в кар’єрі виступає на дорослому чемпіонаті світу. Торік вона вилетіла в третьому раунді змагань.

Цього року завдяки високому місцю в рейтингу, Дар’я автоматично потрапила в другий раунд чемпіонату світу. Першу суперницю Білодід здолала завдяки ваза-арі. У двох наступних сутичках Дар’я не проводила на матах навіть половини відведеного часу: двічі перемогла іппоном.

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Важливою для Білодід стала перемога у чвертьфіналі: українка здолала представницю Казахстану Галбадрах, якій програла минулого року на чемпіонаті світу.

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У півфіналі суперницею українки буде Олімпійська чемпіонка Ріо та чемпіонка світу-2015, аргентинка Паула Парето.

Півфінальна сутичка відбудеться 20 вересня о 15:30 за Києвом.

Тим часом Ворскла полетіла на гру з Арсеналом, взявши місцевих чиновників.

Джерело - Чемпіон.