У США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі

Мій профіль

Україна в нервовому матчі поступилася Чорногорії

Вчора 23:03 1429
Ломаченко визнаний найкращим боксером світу
Сьогодні 15:11 272
Світоліна вразила фотографіями з тренування на березі Карибського моря
Вчора 23:55 2360
Ломаченко зустрінеться з вболівальниками
Вчора 21:31 440
Київський Арсенал може підписати екс-захисника Ліверпуля та збірної Англії
Вчора 20:34 1246
Матч Динамо - Астана поки не викликав ажіотаж у вболівальників
Вчора 18:03 1294 1
Усик закликав берегти душу. ФОТО
Вчора 16:28 842
Усик звинуватив Україну в тому, що його бій з Гассієвим проходив у Москві
Вчора 15:51 2457
Всі дії Ярмоленка в матчі проти Евертона. ВІДЕО
Вчора 09:51 4120
Найкращі голи вихідних, від Ярмоленка до Ібрагімовича. ВІДЕО
16.09.2018 21:00 2818
Блоги
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:58 341
Незабутній ігнор від Джаки: Ляказетт чекає й досі. ВІДЕО
Незабутній ігнор від Джаки: Ляказетт чекає й досі. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:38 619
Найгірші 20 секунд в історії футболу. ВІДЕО
Найгірші 20 секунд в історії футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:10 2509
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО Phillip Hess
16.09.2018 18:40 9600
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.09.2018 08:14 2845 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:29 Футбол Ващук: Шахтар досвідченіший за Гоффенгайм 72
17:17 Футбол Роналду першим у світі зіграє у FIFA 19. ФОТО 128
16:56 Хокей Кубок Стенлі серйозно пошкодили під час літніх святкувань 151
16:37 Футбол Смалійчук: Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова 262
16:13 Футбол Бенфіка забила 28 м'ячів у матчі чемпіонату Португалії. ВІДЕО 405
15:50 Футбол Гоффенгайм прилетів у Харків на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. ВІДЕО 217
15:31 Футбол Генеральний директор Арсенала розповів про звільнення Раванеллі 374
15:11 Бокс Ломаченко визнаний найкращим боксером світу 272
14:58 Футбол Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО 341
14:49 Гольф У США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі 569
14:32 Бокс Повєткін: Бій з Джошуа буде важчим ніж з Кличком 265
14:10 Теніс Козлова вдало стартувала на турнірі в Китаї 243
13:51 Футбол Шахтар провів відкрите тренування перед матчем з Гоффенгаймом. ФОТО 276
13:32 Футбол У суперника збірної України в Лізі націй змінився тренер. ФОТО 462
13:10 Футбол Воротар Астани зневажливо оцінив рівень Динамо 874
12:53 Баскетбол Збірна України з Ленем і Михайлюком програла чорногорцям. ВІДЕО 243
12:31 Футбол Захисник Вест Гема: Ярмоленко хоче завести м'яч у ворота 1483
12:11 Футбол ПСЖ у Лізі чемпіонів гратиме в особливій формі. ВІДЕО 633
11:51 Футбол Марадона розгромною перемогою дебютував на посаді головного тренера 931
11:33 Футбол Київський Арсенал звільнить головного тренера 775
11:10 Футбол Астана вилетіла в Київ на матч з Динамо в Лізі Європи 615
10:53 Футбол Петряк: Зрадів, коли дізнався, що Ребров очолить Ференцварош 746
10:33 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 220
10:23 Баскетбол Михайлюк пояснив причини поразки в матчі з чорногорцями 725
10:12 Футбол Ліверпуль прийме ПСЖ та інші матчі першого дня групового етапу Ліги чемпіонів 633

У США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі

Сьогодні 14:49 569 0
У США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі

22-річна іспанська гольфістка Селія Баркин Аросамена була знайдена мертвою на полі для гольфу в місті Еймс (США).

Про це повідомляє ESPN. 

У квітні 2018 року Аросамена виграла студентський турнір з гольфу в конференції Big 12. Цього року вона також взяла участь в чемпіонаті США серед жінок. У липні 2017 іспанка виграла чемпіонат Європи з гольфу серед любителів.

У вбивстві гольфистки підозрюється 22-річний Коллін Деніел Річардс, місцезнаходження якого наразі невідомо.

Нагадаємо, в казахстанському місті Алмати вбили призера Олімпійських ігор 2014 Дениса Тена.

Поліція Алмати затримала підозрюваного у вбивстві призера Олімпійських ігор в Сочі Дениса Тена.

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()