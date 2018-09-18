У США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі

22-річна іспанська гольфістка Селія Баркин Аросамена була знайдена мертвою на полі для гольфу в місті Еймс (США).
Про це повідомляє ESPN.
У квітні 2018 року Аросамена виграла студентський турнір з гольфу в конференції Big 12. Цього року вона також взяла участь в чемпіонаті США серед жінок. У липні 2017 іспанка виграла чемпіонат Європи з гольфу серед любителів.
У вбивстві гольфистки підозрюється 22-річний Коллін Деніел Річардс, місцезнаходження якого наразі невідомо.
Нагадаємо, в казахстанському місті Алмати вбили призера Олімпійських ігор 2014 Дениса Тена.
Поліція Алмати затримала підозрюваного у вбивстві призера Олімпійських ігор в Сочі Дениса Тена.
Джерело - ua-football.