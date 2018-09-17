Білоруська п'ятиборка отримала медаль, якої позбавили українку

Білоруська п'ятиборка Анастасія Прокопенко отримала медаль Олімпійських ігор, відібрану в українки Вікторії Терещук.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на InsideTheGames.

У 2017 році після повторної перевірки допінг-проби, взятої під час Олімпійських ігор-2008, в українки Вікторії Терещук виявили анаболічний стероїд Турінабол. Терещук позбавили нагороди, а бронзовим призером Ігор стала Анастасія Прокопенко, яка посіла в Пекіні четверте місце.

На чемпіонаті світу в Мехіко провели спеціальну церемонію нагородження, під час якої Прокопенко отримала свою бронзу Пекіна-2008 з рук президента Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства Клауса Шорманна.

Нагадаємо, понад 60 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу.

А російська спортсменка зізналася у вживанні допінгу.

Джерело - Xsport.