Білоруська п'ятиборка отримала медаль, якої позбавили українку

Білоруська п'ятиборка Анастасія Прокопенко отримала медаль Олімпійських ігор, відібрану в українки Вікторії Терещук.
Про це повідомляє Xsport з посиланням на InsideTheGames.
У 2017 році після повторної перевірки допінг-проби, взятої під час Олімпійських ігор-2008, в українки Вікторії Терещук виявили анаболічний стероїд Турінабол. Терещук позбавили нагороди, а бронзовим призером Ігор стала Анастасія Прокопенко, яка посіла в Пекіні четверте місце.
На чемпіонаті світу в Мехіко провели спеціальну церемонію нагородження, під час якої Прокопенко отримала свою бронзу Пекіна-2008 з рук президента Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства Клауса Шорманна.
Нагадаємо, понад 60 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу.
А російська спортсменка зізналася у вживанні допінгу.
Джерело - Xsport.