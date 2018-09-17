Олімпійська чемпіонка з фехтування перемогла на міжнародному турнірі після тривалої паузи

Олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна стала переможницею міжнародного турніру з фехтування на шпагах в словацькій Братиславі.

Українка здобула чотири перемоги з шести в груповому раунді й стартувала в турі прямого вибування під 33-м номером.

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У 1/64 турнірної таблиці наша шпажистка виграла у представниці Казахстану Даяни Якупової (15:8). Потім зупинила сербську фехтувальницю Марту Гріяк (15:11). З мінімальною перевагою наша співвітчизниця переграла Паулу Шмідт (15:14) з Австрії та вибила з боротьби угорку Кату Міхаль (15:7). А в поєдинку за путівку до півфіналу розібралася з іншою угорською спортсменкою Рєкою Сабо (15:12).

Півфінальний поєдинок для Шемякіної завершився впевненою перемогою над співвітчизницею 17-річною Катериною Чорній (15:5). А у вирішальному бою змагального дня здолала іншу українку - 21-річну Інну Бровко. Український фінал завершився на користь Яни з мінімальною перевагою - 15:14.

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Відзначимо, що цей міжнародний турнір став першим для Шемякіної з часів Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Після виступу в Бразилії, де українська шпажистка стала 13-ю в особистому заліку і 8-ю - в командному, Шемякіна взяла дворічну паузу.

У серпні 2017 року 32-річна Яна стала мамою дочок-двійнят, а вже в лютому 2018 року повернулася до тренувального процесу і роботі зі зброєю.

Нагадаємо, Харлан і Комщук куражаться під час відпочинку.

Джерело - Федерація фехтування України.