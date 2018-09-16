Мій профіль

Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса

Вчора 15:58 1608 2
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Сьогодні 18:40 1149
Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.ВІДЕО
Сьогодні 18:24 554
Головкін програв Альваресу у видовищному матчі-реванші. ВІДЕО
Сьогодні 09:18 1223
Беленюк проводить аукціон для розвитку боротьби. ФОТО
Сьогодні 07:45 362
Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО
Вчора 22:06 4062
Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО
Вчора 15:11 1059
Блоги
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 18:40 1149
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:14 1230 2
Жахливе зіткення в АПЛ, не для слабаків. ФОТО
Жахливе зіткення в АПЛ, не для слабаків. ФОТО Phillip Hess
Сьогодні 07:00 1038
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:42 Футбол Колишній гравець Шахтаря зганьбився в Італії. ВІДЕО 393
18:40 Футбол Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО 1149
18:24 Футбол Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.ВІДЕО 554
18:02 Футбол Рома сенсаційно втратила очки з К'єво в 4-му турі Серії А 145
17:50 Футбол Роналду забив перший гол за Ювентус. ВІДЕО 265
17:25 Футбол Ярмоленко вперше вийде у старті Вест Гема на матч АПЛ. ФОТО 510
17:11 Футбол Олімпік програв Маріуполю у 8-му турі української Прем'єр-ліги 188
17:02 Футбол Як Ібрагімович забивав пів тисячі голів. ВІДЕО 174
16:50 Легка атлетика На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд. ВІДЕО 326
16:24 Футбол Зоря та Динамо назвали стартові склади на матч УПЛ 1373
16:13 Футбол Шевченко зробив заяву, щодо натуралізації Мораеса 920
15:57 Футбол Маріуполь дотиснув Олімпік на фініші матчу УПЛ 248
15:35 Баскетбол Збірна України прибула до Чорногорії на матч відбору ЧС-2019 321
15:18 Футбол Леганес без Луніна програв Вільярреалу в Ла Лізі 376
14:57 Футбол Руні пояснив, чому пішов з Евертона 784
14:42 Єдиноборства Український прихильник ЛНР достроково програв у UFC. ВІДЕО 1011 1
14:17 Футбол Гоффенгайм перед матчем із Шахтарем втратив двох гравців 441
14:00 Футбол Ібрагімович став "богом голів". ФОТО 456
13:51 Футбол Президент Реалу вже шкодує про призначення Лопетегі тренером 830
13:34 Футбол Лунін не потрапив до заявки Леганеса на матч проти Вільярреала. ФОТО 431
13:20 Футбол Динамо зробило пропозицію румунському форварду 1222
12:59 Футбол Зоря - Динамо: де дивитися матч 8 туру УПЛ 790
12:38 Футбол Віце-президент Карпат: Овець у Львові більше, ніж справжніх вболівальників 614
12:19 Футбол Ребров: Щасливий, що вдалося перемогти другу команду Угорщини 816
12:00 Футбол Вболівальникам французького клубу поставили джакузі на стадіоні.ВІДЕО 484

На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд. ВІДЕО

Сьогодні 16:50 326 0
На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд. ВІДЕО

Учасник Берлінського марафону, кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге пробіг марафон за 2 години, 1 хвилину й 39 секунд, перевершивши світовий рекорд чотирирічної давності, встановлений його ж співвітчизником в Берліні.

Уперше в історії традиційну марафонську дистанцію вдалося подолати за менш ніж 2 години й 2 хвилини. Нинішнім результатом Кіпчоге перевершив попередній світовий рекорд на 1 хвилину 18 секунд. Дотеперішній рекордний показник також належав кенійцеві Деннісу Кіметто. Кіметто встановив його так само на марафоні в Берліні - 2014 року. Другим і третім на забігу в Берліні фінішували земляки Кіпчоге, Амос Кіпруто (2:06:23) та Вілсон Кіпсанг (2:06:48).

За сьогоднішню перемогу кенієць отримає загалом 120 тисяч євро грошової винагороди: 50 тисяч за світовий рекорд, 40 тисяч за перемогу на Берлінському марафоні й 30 тисяч як додатковий бонус за пробіг менше ніж за 2 години й 4 хвилини. Нинішній світовий рекорд у чоловічому забігу став 8-м за останні 20 років проведення Берлінського марафону.

Серед жінок найкращою теж виявилася представниця Кенії, 35-річна Гледіс Чероно. Вона пробігла традиційну для марафону дистанцію за 2 години, 18 хвилин і 11 секунд, обійшовши ефіопок Руті Ага (2:18:34) та Тірунеш Дібаба (2:18:55). Остання вважалася фавориткою перед забігом у Берліні.

Нагадаємо, що Чемпіон є інформаційним партнером бігового клубу Running club Poltava.

Також, білоруска виграла ЧЄ з марафону.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()