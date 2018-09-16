Український прихильник ЛНР достроково програв у UFC. ВІДЕО

Боєць MMA Микита Крилов, який хотів виступати під прапором ЛНР, поступився задушливим прийомом поляку Яну Блаховічу.
Бій відбувався у рамках UFC Fight Night 136 у Москві та завершився достроковою перемогою поляка задушливим прийомом.
Микита Крилов народився в Луганській області та має українське громадянство, але зараз тренується і живе e Росії.
GETS THE FINISH!@JanBlachowicz makes it four straight! #UFCMoscow pic.twitter.com/REZYEzJDou— UFC (@ufc) 15 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Микита Крилов заявив, що хотів би виступати під прапором ЛНР.
Раніше бійцю ММА видалили око після бою.
Джерело - Чемпіон.