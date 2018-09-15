Говоров здобув друге у сезоні золото Кубку світу. ВІДЕО

Український плавець Андрій Говоров переміг на дистанції 50 м батерфляєм на етапі Кубка світу у Досі.

Володар світового рекорду у цій дисципліні показав у ОАЕ результат 22.82 сек. Та з новим рекордом змагань виграв золоту медаль.

Золото у Досі стало другим для Говорова у новому сезоні на Кубку світу. Раніше українець виграв змагання на 50 м батерфляєм у Казані. Також на попередньому етапі він фінішував третім на 50 м вільним стилем.

Нагадаємо, на дистанції 50 м батерфляєм у Казані Андрій Гововров також побив рекорд Кубка світу.

Раніше Андрій Говоров встановив у запливі на 50 м батерфляєм новий світовий рекорд.

Джерело - Чемпіон.