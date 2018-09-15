Зантарая: Хто виграє чемпіонат світу — на 95% потрапить на Олімпіаду. ВІДЕО

Українські дзюдоїсти за тиждень до вильоту на чемпіонат світу з дзюдо, що відбудеться в Баку, провели відкрите тренування на Олімпійській базі в Конча-Заспі.

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Лідер української команди Георгій Зантарая, в інтерв'ю телеканалу Xsport, розповів, що незадоволений своїм результатом, показаним на чемпіонаті Європи, тому сподівається виступити краще в Азербайджані.

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"Почався олімпійський відбір, і майбутній чемпіонат світу стане для всіх спортсменів дуже бажаним для перемоги. Хочу виграти його і я. Ми виконали великий обсяг роботу, але результат покаже, наскільки вона була ефективною.

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У мене цього року є два призових місця на Гран-прі, але чемпіонат Європи я провалив. Хто виграє чемпіонат світу — на 95% потрапить на Олімпіаду. Тут розігруються дуже великі очки. Але і конкуренція, як завжди, дуже серйозна. У деяких вагових категоріях братимуть участь в змаганнях до 100 чоловік", — сказав Зантарая.

Нагадаємо, Жіноча збірна України з футзалу вирвала вольову перемогу у Білорусі.

Джерело - Xsport.