Дальмаєр не збирається завершувати кар'єру найближчі два роки

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр планує продовжувати кар'єру як мінімум до 2020 року.

Про це повідомляє видання nv.de.

"Лаура хоче вирішувати чи продовжить кар'єру поступово, з року в рік. Чемпіонат світу 2020 року в Антхольці - зараз це та мета, на якій вона хоче сконцентруватися.

Те, що відбуватиметься до цього ми обговорили разом, потім вона все вирішить сама", — розповів спортивний директор Німецької лижної асоціації Бйорн Вайшайт.

Нагадаємо, Російських біатлоністів без проблем відпустять в українську команду.

А Українська біатлонна збірна залишилася без одного спортсмена, який повернувся в Росію.

Джерело - nw.de.