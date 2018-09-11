Калінін виступить на турнірі з мотоперегонів у Португалії

Цього вікенду Світовий Супербайк повертається після літньої перерви. Український гонщик Микита Калінін готовий до боротьби за перемогу. 16 вересня він разом з 39 найкращими мотогонщиками світу в класі Суперспорт 300 змагатиметься на португальському треку Портіман.

Про це повідомляє Xsport.

Калінін, який отримав складний перелом ноги в травні, зміг закінчити першу половину сезону четвертим на чемпіонаті Італії. Після цього, він, за рекомендацією лікарів, приступив до завершального етапу реабілітації. Відпочинок в поєднанні зі збалансованим графіком тренувань допоміг спортсмену повністю відновитися.

Калінін протягом місяця брав участь відразу в декількох чемпіонатах з мотоспорту в Україні. Одесит здобув кілька перемог у національному чемпіонаті з супермото, де є одноосібним лідером, і виграв четвертий етап з кільцевих мотоперегонів у класі Суперспорт 600.

Нагадаємо, команда Формули-1 попрощається зі своїм легендарним гонщиком.

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Джерело - Xsport.