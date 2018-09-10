Жіноча збірна України з футзалу записала відеоролик з проханням про підтримку у відборі на Євро-2019. ВІДЕО

Днями жіноча збірна України з футзалу стартує в основному раунді відбору до Євро-2019.
Напередодні гри футзалістки звернулися до вболівальників з проханням про підтримку.
Ролик опублікувала Юлія Дударчук у своєму Instagram.
"Запрошуємо усіх вболівальників підтримати жіночу національну збірну України з футзалу у відбіркових матчах до Чемпіонату Європи 12, 13 та 15 вересня. Україно, ми чекаємо на вашу підтримку!", — сказали спортсменки.
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Нагадаємо, українки потренувалися у боулінгу напередодні старту відбору на Євро-2019.
Нещодавно на студентському Чемпіонаті світу українки здобули срібло.
Джерело - Чемпіон.