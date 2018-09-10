Жіноча збірна України з футзалу записала відеоролик з проханням про підтримку у відборі на Євро-2019. ВІДЕО

Днями жіноча збірна України з футзалу стартує в основному раунді відбору до Євро-2019.

Напередодні гри футзалістки звернулися до вболівальників з проханням про підтримку.

Ролик опублікувала Юлія Дударчук у своєму Instagram.

"Запрошуємо усіх вболівальників підтримати жіночу національну збірну України з футзалу у відбіркових матчах до Чемпіонату Європи 12, 13 та 15 вересня. Україно, ми чекаємо на вашу підтримку!", — сказали спортсменки.

Переглянути цей допис в Instagram Чекаємо на Вашу підтримку 🙏⚽🇺🇦 Допис, поширений Юлька Дударчук (@dydochka_18) 10 Вер 2018 р. о 9:48 PDT

Нагадаємо, українки потренувалися у боулінгу напередодні старту відбору на Євро-2019.

Нещодавно на студентському Чемпіонаті світу українки здобули срібло.

Джерело - Чемпіон.