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Жіноча збірна України з футзалу записала відеоролик з проханням про підтримку у відборі на Євро-2019. ВІДЕО

Вчора 23:53 231 0
Жіноча збірна України з футзалу записала відеоролик з проханням про підтримку у відборі на Євро-2019. ВІДЕО

Днями жіноча збірна України з футзалу стартує в основному раунді відбору до Євро-2019.

Напередодні гри футзалістки звернулися до вболівальників з проханням про підтримку.

Ролик опублікувала Юлія Дударчук у своєму Instagram.

"Запрошуємо усіх вболівальників підтримати жіночу національну збірну України з футзалу у відбіркових матчах до Чемпіонату Європи 12, 13 та 15 вересня. Україно, ми чекаємо на вашу підтримку!", — сказали спортсменки.

 
 
 
 
 
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Чекаємо на Вашу підтримку 🙏⚽🇺🇦

Допис, поширений Юлька Дударчук (@dydochka_18)

Нагадаємо, українки потренувалися у боулінгу напередодні старту відбору на Євро-2019.

Нещодавно на студентському Чемпіонаті світу українки здобули срібло.

Джерело - Чемпіон.

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