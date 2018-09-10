Бйорндален: Якщо я перестану тренуватися - моє серце зупиниться

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален розповів журналістам про те, як змінилося його життя після завершення кар'єри.

Його слова наводить видання Xsport.

"Моє життя змінилася після закінчення тривалої кар'єри. Відчувається різниця, оскільки розпорядок мого дня змінився. Але я намагаюся тренуватися щодня, хоча і не так інтенсивно. Відсотків на 30 від того, що я робив раніше. Мені все ще подобається тренуватися, я постійно це робив з десяти років, тому якщо я зупинюся, то може зупинитися і моє серце", — сказав Король біатлону.

Бйорндален розповів, що нині намагається проводити більше часу з родиною.

"Крім того, я зараз намагаюся проводити багато часу з сім'єю, хоча і доводиться багато подорожувати між Мінськом, Австрією і Норвегією. У мене відбувається багато зустрічей, є різні справи. Але мені моє життя зараз подобається", — підсумував Уле-Ейнар Бйорндален

Нагадаємо, Бйорндален візьме участь у Різдвяній гонці.

Джерело - Xsport.