Мій профіль

Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО

Сьогодні 10:50 1893
Фінал Ліги чемпіонів хочуть провести в Америці
Сьогодні 17:47 334
Полтавська Ворскла уникнула покарання за борги
Сьогодні 15:18 388
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 13:47 241 1
Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли
Вчора 19:25 856
Як Україна здолала Словаччину в Лізі Націй. ВІДЕО
Вчора 19:09 1635
Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО
Вчора 18:08 1287
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
08.09.2018 21:30 897
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
08.09.2018 00:19 1553
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3748 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:47 Футбол Фінал Ліги чемпіонів хочуть провести в Америці 334
17:26 Футбол Гол Супряги приніс перемогу юнацькій збірній України на міжнародному турнірі 244
17:04 Футбол Террі потренувався з Челсі. ФОТО 270
16:45 Футбол Яремчук розповів що думає про гасло Слава Україні 345
16:33 Теніс Ястремська зіграє з сотою ракеткою світу на турнірі у Квебеку 212
16:19 Гімнастика Українські гімнастки поїхали на чемпіонат світу в Болгарію 191
15:51 Футбол Андронов привітав збірну України 432
15:36 Футбол Донецький Олімпік змінить клубну емблему. ФОТО 480
15:18 Футбол Полтавська Ворскла уникнула покарання за борги 388
14:48 Футбол Визначились 5 претендентів на звання найкращого воротаря року 420
14:25 Футбол Вацко пояснив чому збірна Словаччини сильніша за українську 938
14:04 Футбол Вілліан розкрив секрет своєї зачіски 306
13:50 Футбол Лунін розповів про завдання Леганеса в Прімері 372
13:47 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 241 1
13:18 Футбол Леоненко: Такі пенальті не дають 542
13:04 Футбол Колишній динамівець очолив французький клуб 1108
12:51 Футбол Зідан розповів про свою майбутню тренерську кар'єру 1037
12:35 Єдиноборства Українець хоче виступати під прапором терористичної організації 2397 2
12:10 Футбол Дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі 1044
11:55 Футбол Мораес: Я б хотів виступати за збірну України 696
11:32 Теніс Жоден українець не потрапив у ТОП - 100 в оновленому рейтингу ATP 695
11:11 Футбол Захисник збірної Словаччини пояснив ситуацію з пенальті в матчі Ліги націй проти України 1716
10:50 Футбол Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО 1893
10:32 Теніс Особисті рекорди Цуренко, Ястремської, Калініної та Костюк в оновленому рейтингу WTA 1045
10:10 Футбол Гол та асист Гладкого принесли перемогу його команді. ВІДЕО 1466

Українські гімнастки поїхали на чемпіонат світу в Болгарію

Сьогодні 16:19 191 0
Українські гімнастки поїхали на чемпіонат світу в Болгарію

З 10 по 16 вересня в болгарському місті Софія відбудеться 36-й Чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Понад 350 учасниць з 61 країни світу боротимуться за медалі як в індивідуальних (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), так і в групових (багатоборство та фінали в окремих видах) змаганнях.

Кольори України захищатимуть

Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка);

Яніка Вартлаан (обруч, м'яч, булави);

Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка).

У груповій першості:

Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Діана Межирицька, Тетяна Довженко, Аліна Бихно, Валерія Юзвяк.

Чемпіонат світу в Софії стане першим кваліфікаційним турніром перед Олімпійськими іграми в Токіо 2020.

Нагадаємо, Українці здобули срібло континентального кубку з легкої атлетики.

А український плавець Говоров з рекордом здобув золото на етапі Кубка світу в Росії.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()