Українські гімнастки поїхали на чемпіонат світу в Болгарію

З 10 по 16 вересня в болгарському місті Софія відбудеться 36-й Чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Понад 350 учасниць з 61 країни світу боротимуться за медалі як в індивідуальних (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), так і в групових (багатоборство та фінали в окремих видах) змаганнях.

Кольори України захищатимуть

Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка);

Яніка Вартлаан (обруч, м'яч, булави);

Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка).

У груповій першості:

Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Діана Межирицька, Тетяна Довженко, Аліна Бихно, Валерія Юзвяк.

Чемпіонат світу в Софії стане першим кваліфікаційним турніром перед Олімпійськими іграми в Токіо 2020.

Нагадаємо, Українці здобули срібло континентального кубку з легкої атлетики.

А український плавець Говоров з рекордом здобув золото на етапі Кубка світу в Росії.

Джерело - Чемпіон.