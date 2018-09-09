Бйорндален повернеться у біатлон задля однієї гонки

Король біатлону норвежець Уле Ейнар Бйорндален підтвердив свою участь у традиційній Різдвяній гонці.

Про це повідомляє Xsport.ua.

Норвежець виступить у Різдвяній гонці наприкінці грудня разом зі своєю дружиною білорускою Дарьєю Домрачевою.

"Я не думаю, що ми повинні думати про перемогу в цій гонці, ми сподіваємося, що не станемо останніми. Постараємося показати свій максимум, але в будь-якому випадку повернення в спорт для мене неможливо", - сказав Бйорндален.

За словами норвежця повноцінно до Різдвяної гонки він та Домрачева готуватися не будуть.

"Для нас це буде дивне змагання, тому що у нас не буде повноцінної підготовки до нього, але ми покажемо все, на що здатні. Хоча і протистояти нам будуть найкращі біатлоністи світу, не аматори", - підкреслив Бйорндален.

Різдвяна гонка відбудеться Велтінс Арені у Гельзенкірхені 29 грудня.

Нагадаємо, у Росії заборонили проводити міжнародні змагання з біатлону.

Раніше, Бйорндалену запропонували роботу в збірній Росії.

Джерело - Xsport.