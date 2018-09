Замість Тюмені - Поклюка: визначилося місце проведення Чемпіонату світу з біатлону. ФОТО

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) вибрав місце проведення чемпіонатів світу 2021 і 2023 років.

Турнір 2021 року відбудеться в словенській Поклюці. Раніше змагання повинні були відбутися у Тюмені, але в лютому 2017 року виконком IBU позбавив місто права проведення змагань у зв'язку з численними порушеннями антидопінгових правил у Росії.

Поклюка була єдиним кандидатом на проведення світової першості 2021. Рішення провести турнір в Словенії підтримали 98% учасників конгресу.

У 2023 році чемпіонат світу відбудеться у німецькому Обергофі. Під час голосування на конгресі заявка Обергофа набрала 28 голосів. Другим кандидатом було чеське місто Нове Мєсто. За проведення турніру в Чехії віддали 21 голос.

The first decision of the day has been made: @BiatlonPokljuka will host the IBU World Championships 2021. pic.twitter.com/XNwubxON4z