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Українські клуби заявилися на чемпінат з футзалу серед ветеранів

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Українські клуби заявилися на чемпінат з футзалу серед ветеранів

Оприлюднений остаточний склад учасників та система розіграшу чемпіонату України серед ветеранів 40+ та Кубка України серед ветеранів  50+, 60+, які відбудуться в Одесі.

40+:

Чорне море (Одеса)

Володимирівка (Волинська обл.)

Арсенал (Очаків)

Глорія (Одеса)

ТВД (Львів)

АРПИ Запоріжжя

Южноукраїнськ (Миколаївська обл.)

Збірна Яворівського району (Львівська обл.)

OLD Star (Світловодськ)

U-40 (Южноукраїнськ)

Усі команди будуть розділеними на дві групи по 5 команд. Учасники, які посядуть 1-2 місця змагатимуться у рамках Вищої ліги. Команди, які посядуть 3-4 місця змагатимуться у рамках Першої ліги.

50+:

Базис-Syngenta (Умань)

Союз (Донецька обл.)

Рочин (Соснівка)

Ветеран (Ніжин)

Локомотив (Лиман)

Бершадщина (Вінницька обл.)

ЗіКоНі (Суми)

Соборка (Одеса)

Фортеця (Кам’янець-Подільський)

Збірна Яворівського району (Львівська обл.)

Чорне море (Одеса)

Приморськ (Запорізька обл.)

Ветеран (Бахмутський район)

Енергодар (Запорізька обл.)

Фенікс (Миколаїв)

Кодима (Одеська обл.)

Шахтар (Шахтарськ)

Підприємець (Хмільник)

Ніколь-Технологія (Суми)

OLD Star (Світловодськ)

Енергія (Львів)

Команди будуть розподілені на 7 груп по 3 учасники. До наступної стадії кваліфікуються колективи, які посядуть 1-2 місця та дві найкращі команди, які посядуть 3 місця і далі продовжуватимуть вести боротьбу у турнірі, починаючи з 1/8 фіналу.

60+:

Рішельє (Одеса)

Базис (Умань)

Енергія (Львів)

Ветеран (Конотоп)

Локомотив (Дніпро)

Енергетик (Зеленодольськ)

Колос (Кременчуцький район)

Десна (Чернігів)

Ніколь-Технологія (Суми)

Київ

ТВД (Львів)

Ветеран-Василівка (Запорізька обл.)

Восток

Комунар (Харків)

Дністер

Спорт-Інвест (Дніпро)

Команди будуть розбиті на 4 групи. Учасники, які посядуть 1-2 місця виходять до чвертьфіналу, інші – братимуть участь у Кубку Комітета.

Джерело - АФУ.

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