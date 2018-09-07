Українські клуби заявилися на чемпінат з футзалу серед ветеранів

Оприлюднений остаточний склад учасників та система розіграшу чемпіонату України серед ветеранів 40+ та Кубка України серед ветеранів 50+, 60+, які відбудуться в Одесі.
40+:
Чорне море (Одеса)
Володимирівка (Волинська обл.)
Арсенал (Очаків)
Глорія (Одеса)
ТВД (Львів)
АРПИ Запоріжжя
Южноукраїнськ (Миколаївська обл.)
Збірна Яворівського району (Львівська обл.)
OLD Star (Світловодськ)
U-40 (Южноукраїнськ)
Усі команди будуть розділеними на дві групи по 5 команд. Учасники, які посядуть 1-2 місця змагатимуться у рамках Вищої ліги. Команди, які посядуть 3-4 місця змагатимуться у рамках Першої ліги.
50+:
Базис-Syngenta (Умань)
Союз (Донецька обл.)
Рочин (Соснівка)
Ветеран (Ніжин)
Локомотив (Лиман)
Бершадщина (Вінницька обл.)
ЗіКоНі (Суми)
Соборка (Одеса)
Фортеця (Кам’янець-Подільський)
Збірна Яворівського району (Львівська обл.)
Чорне море (Одеса)
Приморськ (Запорізька обл.)
Ветеран (Бахмутський район)
Енергодар (Запорізька обл.)
Фенікс (Миколаїв)
Кодима (Одеська обл.)
Шахтар (Шахтарськ)
Підприємець (Хмільник)
Ніколь-Технологія (Суми)
OLD Star (Світловодськ)
Енергія (Львів)
Команди будуть розподілені на 7 груп по 3 учасники. До наступної стадії кваліфікуються колективи, які посядуть 1-2 місця та дві найкращі команди, які посядуть 3 місця і далі продовжуватимуть вести боротьбу у турнірі, починаючи з 1/8 фіналу.
60+:
Рішельє (Одеса)
Базис (Умань)
Енергія (Львів)
Ветеран (Конотоп)
Локомотив (Дніпро)
Енергетик (Зеленодольськ)
Колос (Кременчуцький район)
Десна (Чернігів)
Ніколь-Технологія (Суми)
Київ
ТВД (Львів)
Ветеран-Василівка (Запорізька обл.)
Восток
Комунар (Харків)
Дністер
Спорт-Інвест (Дніпро)
Команди будуть розбиті на 4 групи. Учасники, які посядуть 1-2 місця виходять до чвертьфіналу, інші – братимуть участь у Кубку Комітета.
Джерело - АФУ.