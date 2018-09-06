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МакГрегор може закінчити кар'єру після бою з Нурмагомедовим

Вчора 23:32 197 0
МакГрегор може закінчити кар'єру після бою з Нурмагомедовим
Кононр МакГрегор

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор не знає, чи продовжить свої виступи після поєдинку проти росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

Тренер МакГрегора, Оуен Родді, розповів про подальші плани ірландця.

"Я не знаю, чи завершить він кар'єру після бою з Хабібом. Не думаю, що так станеться. Психологічно Конор не змінився взагалі, так що я не знаю, що буде після поєдинку.

Я завжди говорив, що це залежить від поєдинків, які будуть йому пропонувати. Якщо буде ще один супербій і він сподобається МакГрегору, тоді він буде битися. Якщо цього захочуть фанати, Конор зробить це.

Ми фокусуємося на тому, що відбувається зараз. Нас чекає потенційно найбільший бій в історії. Ми просто увійдемо в клітку і зробимо це, а далі, можливо, Конор підпишеться на ще один супербій", - цитує Родді MMA Fighting.

Нагадаємо, бій між МакГрегором та Хабібом відбудеться 6 жовтня у Лас-Вегасі.

Також, Нурмагомедов гостро прокоментував суд над Макгрегором.

Джерело - 24boxing.com.ua.

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