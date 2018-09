Спортсменка з Росії зізналася у вживанні заборонених препаратів

Російська атлетка Марія Абакумова погодилася зі своєю чотирирічною дискваліфікацією за допінг.

Про це повідомив Незалежний орган з боротьби із негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Під час повторного огляду допінг-проб, ініційованої Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), в організмі Абакумової знайшли заборонений препарат Турінабол. Росіянку позбавили ​​срібла Пекіна-2008.

