Спортсменка з Росії зізналася у вживанні заборонених препаратів

Російська атлетка Марія Абакумова погодилася зі своєю чотирирічною дискваліфікацією за допінг.
Про це повідомив Незалежний орган з боротьби із негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).
Під час повторного огляду допінг-проб, ініційованої Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), в організмі Абакумової знайшли заборонений препарат Турінабол. Росіянку позбавили срібла Пекіна-2008.
#Russian #javelinthrow Mariya Abakumova has accepted a sanction having found guilty of Presence of Prohibited Substance (DHCMT) (Article 2.1) following retesting of her samples from 2008 Beijing #Olympic Games and 2011 @iaaforg Worlds. #AIUNews #Athletics https://t.co/bgkh8SNc2k— AIU (@AIU_Athletics) 6 вересня 2018 р.
Крім того, перевірка проб з чемпіонату світу з легкої атлетики 2011 року теж виявила наявність заборонених речовин в організмі Абакумової. На Чемпіонаті світу 2011 у Тегу вона завоювала золото.
Спортсменка дискваліфікована на чотири роки з 18 травня 2016-го.
Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.
Джерело - AIU.