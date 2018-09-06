Спортсменка з Росії зізналася у вживанні заборонених препаратів

Російська атлетка Марія Абакумова погодилася зі своєю чотирирічною дискваліфікацією за допінг.

Про це повідомив Незалежний орган з боротьби із негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Під час повторного огляду допінг-проб, ініційованої Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), в організмі Абакумової знайшли заборонений препарат Турінабол. Росіянку позбавили ​​срібла Пекіна-2008.

Крім того, перевірка проб з чемпіонату світу з легкої атлетики 2011 року теж виявила наявність заборонених речовин в організмі Абакумової. На Чемпіонаті світу 2011 у Тегу вона завоювала золото.

Спортсменка дискваліфікована на чотири роки з 18 травня 2016-го.

Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.

Джерело - AIU.