Українець став чемпіоном світу зі стрільби по рухомій мішені

Українець Данило Даниленко виграв золото чемпіонату світу серед юніорів, що відбувається в Чханвоне.

Даниленко показав перший результат у стрільбі по рухомій мішені з 50 м, набравши 376 очок.

Кріс Гроссейм з Німеччини та Андреас Бергстрьом зі Швеції теж набрали по 376 очок, але поступилися українцеві в додаткових серіях.

Також серед українців брали участь Максим Бабушок (7-е місце) і Денис Баблюк (8-е місце).

Нагадаємо, Україна здобула першу ліцензію на Олімпійські ігри.

А збірна Укарїни зіграє з Чехією у ЛІзі націй.

Джерело - Чемпіон.