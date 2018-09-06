Екс-тренер збірної Росії:Мої спортсмени брали участь у чемпіонаті світу, у них не було проблем з допінг-пробами.

Колишній тренер збірної Росії з біатлону Рікко Гросс заявив, що ніколи не підозрював своїх підопічних.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на t-online.de.

"У мене ніколи не було підозр у тому, що будь-хто з моїх спортсменів не був "чистим". Ми тренувалися в Європі і були доступні для допінг-контролерів. Вони цим старанно користувалися. Мені важко уявити, що було щось таке. Зрештою, спортсмен сам несе відповідальність за те, що знаходиться в його тілі", — сказав Гросс.

Окрім цього він закликав МОК бути неупередженими у своїх рішеннях до всіх спортсменів.

"МОК повинен мати чітку лінію. Наприклад, якби всі олімпійці, які коли-небудь здали позитивну пробу, були б усунені — мені б це сподобалося. Мої спортсмени брали участь у чемпіонаті світу, у них не було проблем з допінг-пробами. Більшість з них не взяли участь в Олімпіаді. Чому так сталося, я не почув відповіді досі", — підсумував Гросс.

Нагадаємо, 65 російських біатлоністів підозрюються у вживанні допінгу.

А російську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки.

Джерело - Xsport.