Збірна України з футзалу почала підготовку до матчів Чемпіонату Європи

Жіноча національна збірна України з футзалу проходить навчально-тренувальний збір у Черкасах.

Там дівчата готуватимуться до матчів основного раунду чемпіонату Європи серед жінок.Наставник "синьо-жовтих" Олег Шайтанов викликав чотирнадцять футзалісток, дванадцять з яких увійдуть до заявки команди.

Першим суперником стане збірна Угорщини, з якою українки зіграють вдома.

Усі матчі групи 3 Основного раунду жіночого чемпіонату Європи відбудуться з 12 по 15 вересня на майданчику черкаського Палацу спорту Будівельник.

Нагадаємо, у футзалі вперше використають систем відеоповторів.

Джерело - 5х5.