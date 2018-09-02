Бійця ММА відвезли з рингу на хірургічний стіл відразу після бою. ВІДЕО

Боєць змішаних єдиноборств (MMA) Лерой Джонсон отримав серйозну травму в поєдинку з Мохаммедом Де Різом на турнірі PFL 7.
Про це повідомляє bagnet.org.
У першому раунді Де Різ увійшов в клінч із суперником, завдавши Джонсону сильні удари коліном в голову.
Після цього Джонсон втратив свідомість, і пролежав у такому стані 7 хвилин.
Спортсмен був екстрено госпіталізований в лікарню, де йому була проведена термінова операція через зміщених хребців.
The mortal knee from Mo De’Reese pic.twitter.com/JH9YSsBvZb— Jolassanda (@Jolassanda) August 30, 2018
Нагадаємо, український боєць ММА проведе бій в Росії.
Джерело - bagnet.org.