Бійця ММА відвезли з рингу на хірургічний стіл відразу після бою. ВІДЕО

Боєць змішаних єдиноборств (MMA) Лерой Джонсон отримав серйозну травму в поєдинку з Мохаммедом Де Різом на турнірі PFL 7.

Про це повідомляє bagnet.org.

У першому раунді Де Різ увійшов в клінч із суперником, завдавши Джонсону сильні удари коліном в голову.

Після цього Джонсон втратив свідомість, і пролежав у такому стані 7 хвилин.

Спортсмен був екстрено госпіталізований в лікарню, де йому була проведена термінова операція через зміщених хребців.

The mortal knee from Mo De’Reese pic.twitter.com/JH9YSsBvZb — Jolassanda (@Jolassanda) August 30, 2018

Нагадаємо, український боєць ММА проведе бій в Росії.

Джерело - bagnet.org.