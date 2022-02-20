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Російські ЗМІ зганьбилися, опублікувавши медальний залік Олімпіади-2022

Сьогодні 14:45 107 0
ЗМІ показали 2-е місце замість 9-го
Російські ЗМІ зганьбилися, опублікувавши медальний залік Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - tsn.ua.

У Мережі насміхаються з оприлюдненої російськими виданнями і сайтами своєї версії підсумкового медального заліку Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Згідно з таблицею на офіційному сайті змагань команда ОКР посіла 9-те місце, здобувши 32 медалі (6 золотих, 12 срібних і 14 бронзових). Однак російські журналісти несправедливо поставили свою збірну на другу позицію.

Деякі видання ще й замість ОКР написали "Росія, хоча країна-агресор на змаганнях позбавлена своєї назви, прапора та гімну через масштабний допінг-скандал.

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