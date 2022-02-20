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CAS відхилив апеляцію американських фігуристів щодо скасування нагородження

Сьогодні 06:49 225 0
CAS відхилив апеляцію американських фігуристів щодо скасування нагородження
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію американських фігуристів щодо скасування церемонії нагородження за підсумками олімпійського командного турніру в Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Вручення медалей мало відбутися 7 лютого, але церемонію перенесли через ситуацію з позитивним допінг-тестом  Каміли Валієвої з ОКР. Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

Пізніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив про скасування нагородження.

Апеляцію на це рішення подавали дев'ять американських спортсменів, які брали участь у командному турнірі: Еван Бейтс, Медісон Чок, Карен Чен, Нетан Чен, Вінсент Чжоу, Медісон Хаббелл, Захарі Донохью, Алекса Кнірім та Брендон Фрейзер.

Збірна США посіла у командному турнірі друге місце. ОКР завоювала золоту медаль.

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