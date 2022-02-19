Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 20 лютого

Буде розіграно останні 5 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

20 лютого відбудеться останній, 19-й, день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 19-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:00. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/8 фіналу

03:05. Керлінг. Жінки. Фінал

03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба

03:40. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/4 фіналу

04:09. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/2 фіналу

04:28. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. За третє місце

04:37. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. Фінал

05:00. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км. Класичний стиль

05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба

06:00. Фігурне катання. Гала-виступ

06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал.



14:00. Закриття зимових Олімпійських ігор-2022