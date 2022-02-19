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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 20 лютого

Сьогодні 17:48 316 0
Буде розіграно останні 5 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 20 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

20 лютого відбудеться останній, 19-й, день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 19-го дня зимової Олімпіади-2022:

      • 03:00. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/8 фіналу
      • 03:05. Керлінг. Жінки. Фінал
      • 03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба
      • 03:40. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/4 фіналу
      • 04:09. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/2 фіналу
      • 04:28. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. За третє місце
      • 04:37. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. Фінал
      • 05:00. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км. Класичний стиль
      • 05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба
      • 06:00. Фігурне катання. Гала-виступ
      • 06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал.
      • 14:00. Закриття зимових Олімпійських ігор-2022

                            Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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