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Абраменко: Було складно змагатися через шалену відповідальність

Сьогодні 15:33 173 0
Українець поділився емоціями після завоювання чергової медалі на Олімпіаді
Абраменко: Було складно змагатися через шалену відповідальність
#Олександр Абраменко

Джерело - xsport.ua.

Українському фристайлісту Олександру Абраменку дуже важко далася срібна медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Це дуже складна для мене медаль, бо складно змагатися на Олімпійських іграх через шалену відповідальність. Хочеш показати максимальний результат і здобути нагороду, а коли ти чинний Олімпійський чемпіон, ще складніше стає. Дуже важливо, що мені вдалося взяти хоч і срібну медаль, але це підтвердження моєї майстерності.

Я думав, що вже після Ігор у Пхенчхані-2018 з'явиться олімпійська база для фристайлістів, але щось не пішло за планом. Може, хоч зараз з'явиться, але якщо не з'явиться, то я вже не знаю, що робити.

У майбутньому я хотів би відкрити школу фристайлу і передавати свій досвід і майстерність підростаючому поколінню", - сказав Абраменко.

Раніше Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Абраменко став першим українським спортсменом, який завоював нагороди на двох зимових Іграх.

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