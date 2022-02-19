Українському фристайлісту Олександру Абраменку дуже важко далася срібна медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Це дуже складна для мене медаль, бо складно змагатися на Олімпійських іграх через шалену відповідальність. Хочеш показати максимальний результат і здобути нагороду, а коли ти чинний Олімпійський чемпіон, ще складніше стає. Дуже важливо, що мені вдалося взяти хоч і срібну медаль, але це підтвердження моєї майстерності.

Я думав, що вже після Ігор у Пхенчхані-2018 з'явиться олімпійська база для фристайлістів, але щось не пішло за планом. Може, хоч зараз з'явиться, але якщо не з'явиться, то я вже не знаю, що робити.

У майбутньому я хотів би відкрити школу фристайлу і передавати свій досвід і майстерність підростаючому поколінню", - сказав Абраменко.