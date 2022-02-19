Американські фігуристи подали апеляцію, щоб здобути олімпійські медалі за командний турнір

Раніше МОК скасував церемонію нагородження до завершення допінг-справи Валієвої

Джерело - Чемпіон.

Адвокати Федерації фігурного катання США повідомили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) про подання апеляції з вимогою вручити медалі командного турніру до закінчення Олімпіади у Пекіні.

Про це повідомляє Associated Pres

У листі юристи заявили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду (CAS) з проханням винести рішення до церемонії закриття Ігор у неділю.

У листі американців йдеться, що "правила МОК наказують, щоб церемонія вручення медалей проводилася після завершення змагання".

"Церемонія вручення медалей на Олімпійських іграх - це не те, що можна повторити деінде. Спортсменів слід вшановувати перед усім світом до того, як вони покинуть Пекін", - сказав виконавчий директор Федерації фігурного катання США Ремзі Бейкер.

Під час Олімпіади в Пекіні стало відомо, що представниця ОКР Каміла Валієва, яка брала участь у командних змаганнях, у грудні склала позитивну допінг-пробу на заборонений препарат триметазидин. Через це церемонія нагородження було перенесено на невизначений термін. Валієва заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

Збірна ОКР виграла командний турнір, США вибороли срібну, Японія - бронзу медаль.