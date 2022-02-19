Біатлоністка Олена Білосюк понесе прапор України на закритті зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

На Олімпіаді у Пекіні українка виступила тільки у жіночій естафеті, де фінішувала сьомою. Інші гонки спортсменка пропустила через коронавірус.

"Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую", - сказала Білосюк.