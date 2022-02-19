Бринзак: Білосюк спочатку пропонували не їхати з командою до Пекіна

Українській біатлоністці Олені Білосюк пропонували виступити на чемпіонаті Європи, щоб відчути змагальний тонус.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Олена Білосюк на цих Іграх запам'ятається насамперед фінішним спуртом в естафеті? Ніхто не розумів, що вона може видати, бо й друга половина грудня була змащена, січень майже випав через проблеми зі здоров'ям.

Ми навіть спочатку пропонували їй не їхати з командою до Пекіна, а пробігти кілька гонок на чемпіонаті Європи, щоб відчути змагальний тонус. Але Олена більше схилялася до того, щоб вирушити разом із командою, та пройти повноцінну акліматизацію. А вийшло так, що тільки но прилетіла - потрапила на карантин із коронавірусом. Хтозна, може, якби не поїхала одразу, цієї хвороби вдалося б уникнути…", - сказав Бринзак.