Українські біатлоністи та біатлоністки на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні покращили свої результати у порівнянні з попередньою Олімпіадою.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Які гонки можу назвати, в яких втратили шанс на медаль? Таких багато було. Це й індивідуальна гонка для Джими, яка вміє стріляти у нуль.

Діма Підручний на подив у тій самій індивідуалці цілком міг вистрілити. Та сама Джима з колом штрафу у спринті була восьмою. Так, цих можливостей виявилося не надто багато, але вони були.

І я радий, що в Пекіні нам вдалося не раз і не два показувати результат і в десятці, і серед п'ятнадцяти найкращих: те, чого не було чотири роки тому в Пхенчхані. Та й упродовж цього сезону ми так високо не забиралися", - сказав Бринзак.