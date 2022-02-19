Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 19 лютого. LIVE
Сьогодні 11:57 3200
Білосюк понесе прапор України на закритті Олімпійських ігор-2022 в Пекіні
Сьогодні 13:19 126
Збірна Швеції вперше виграла олімпійський турнір з керлінгу
Сьогодні 12:02 214
Ковзанярка Схаутен завоювала третю золоту медаль на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:20 268
Бельгійський ковзаняр виграв мас-старт на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:00 195
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:37 11601
Бринзак: Мені не соромно за український біатлон
Сьогодні 07:48 431
Новозеландець Портеус виграв золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:18 310
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого
Вчора 15:28 1668
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:38 40491
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бринзак: Я радий, що у Пекіні вдалося показати хороші результати

Сьогодні 14:18 40 0
Функціонер - про покращення результатів українців
Бринзак: Я радий, що у Пекіні вдалося показати хороші результати
#Володимир Бринзак, #Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний

Джерело - biathlon.com.ua.

Українські біатлоністи та біатлоністки на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні покращили свої результати у порівнянні з попередньою Олімпіадою.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Які гонки можу назвати, в яких втратили шанс на медаль? Таких багато було. Це й індивідуальна гонка для Джими, яка вміє стріляти у нуль.

Діма Підручний на подив у тій самій індивідуалці цілком міг вистрілити. Та сама Джима з колом штрафу у спринті була восьмою. Так, цих можливостей виявилося не надто багато, але вони були.

І я радий, що в Пекіні нам вдалося не раз і не два показувати результат і в десятці, і серед п'ятнадцяти найкращих: те, чого не було чотири роки тому в Пхенчхані. Та й упродовж цього сезону ми так високо не забиралися", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 69959
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE 5878
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11588
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 141789
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9119
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 11601
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 12673
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3086 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10018 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41092
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19088
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10562