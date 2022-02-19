Портес та Садовські-Сіннотт здобули п'ять нагород

Джерело - Чемпіон.

Нова Зеландія оновила особистий рекорд за кількістю медалей, які здобула на зимових Олімпіадах.

До передостаннього дня Олімпіади-2022 збірна Нової Зеландії підходила, маючи дві медалі. Обидві були здобуті сноубордисткою Зої Садовські-Сіннотт, яка виборола перше в історії Нової Зеландії золоту медаль зимових Олімпіад, а також срібну.

Спортсменам із Нової Зеландії вдалося перевершити і цей показник. Тепер місцева команда має три медалі, причому оновила одразу два особисті рекорди.

На передостанньому турнірі з фристайлу перемогу здобув новозеландець Ніко Портеус. Він став другим володарем золотої медалі в історії Нової Зеландії на Олімпійських іграх. І разом з Зої Садовські-Сіннотт є єдиними медалістами у складі Нової Зеландії на останніх двох Зимових Олімпіадах - в їхньому доробку п'ять нагород.