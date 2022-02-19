Абраменко: Займаючись все своє життя спортом, ніколи не вірив у себе

Срібна медаль для українського фристайліста Олександра Абраменка на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні є підтвердженням того, він переміг себе.

Про це заявив українець.

"Займаючись все своє життя спортом, ніколи не вірив в себе. Завжди думав, що я в числі найгірших. В період своєї спортивної кар’єри я досягнув технічного успіху, але не міг це прийняти в голові.

Не міг повірити, що можу бути найсильнішим. Тож, виходжу на старт і змагаюся не з суперником, а з собою. Тому моя медаль - це підтвердження того, що я переміг себе. Мої сумніви, комплекси.

Я радий, що впорався з собою. Переконаний, що кожному потрібно як у житті, так і у спорті вірити в себе, йти до своєї мети", - сказав Абраменко.