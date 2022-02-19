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Захисник збірної Швеції жорстко розкритикував суддів після поразки у півфіналі з ОКР

Сьогодні 05:18 555 0
Хокеїст прокоментував поразку у півфіналі турніру
Захисник збірної Швеції жорстко розкритикував суддів після поразки у півфіналі з ОКР
#Олімпіада-2022

Джерело - Aftonbladet.

Захисник збірної Швеції з хокею Лукаш Бенгтссон не задоволений роботою арбітрів у півфінальному матчі з ОКР на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив хокеїст.

"Судді гранично ясно дали зрозуміти, що не допустять жодних затримок чи подібних дій. Карнаухов нічого не зробив, щоб уникнути зіткнення, а просто в'їхав в Юханссона. Раніше арбітри вже карали за таке, тому я думаю, що було боягузтвом не видалити його.

Не збираюся вигадувати відмовки. Ми тримали шайбу та створювали моменти, щоб перемогти. На жаль, перемогли саме суперники, але різниця була невелика", - зазначив Бенгтссон.

Нагадаємо, що збірна Швеції у серії булітів поступилася ОКР.

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