Захисник збірної Швеції з хокею Лукаш Бенгтссон не задоволений роботою арбітрів у півфінальному матчі з ОКР на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив хокеїст.

"Судді гранично ясно дали зрозуміти, що не допустять жодних затримок чи подібних дій. Карнаухов нічого не зробив, щоб уникнути зіткнення, а просто в'їхав в Юханссона. Раніше арбітри вже карали за таке, тому я думаю, що було боягузтвом не видалити його.

Не збираюся вигадувати відмовки. Ми тримали шайбу та створювали моменти, щоб перемогти. На жаль, перемогли саме суперники, але різниця була невелика", - зазначив Бенгтссон.