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Збірна Норвегії встановила рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих медалей

Сьогодні 13:18 205 0
Норвежці у Пекіні вже здобули 15 золотих медалей
Збірна Норвегії встановила рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих медалей
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегія встановила рекорд із кількості золотих медалей на одній зимовій Олімпіаді.

15-у нагороду найвищої гідності на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в скарбничку національної команди приніс біатлоніст Йоганнес Бо, який виграв мас-старт.

Також у збірної Норвегії 8 срібних та 11 бронзових медалей - лише 34 медалі. Це перше місце в загальнокомандному медальному заліку як за кількістю золотих нагород, так і загальною кількістю медалей.

На Олімпіаді-2018 у Пхенчхані норвежці здобули 14 золотих медалей.

Друге місце у медальному заліку на Іграх у Пекіні займає збірна Німеччини, яка має 10 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород. Замикає трійку США (8-8-5).

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