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Велепець: Маємо тиждень відпочинку після Олімпіади

Сьогодні 17:02 150 0
Фахівець розповів про подальші плани українських біатлоністок
Велепець: Маємо тиждень відпочинку після Олімпіади
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Після завершення виступів на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні українські біатлоністки матимуть тиждень відпочинку.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Далі плани по-різному: хтось додому, у кого діти, сім'я, а хтось ще буде тренуватися цей час. Зараз поставимо на тиждень телефони на беззвучний режим та відпочиватимемо зі своїми домашніми.

А потім уже 28-го збираємось у Контіолахті. І останні три етапи, сподіваємось, дівчата одужають, Олена прогресуватиме після цього важкого стану, Даша буде бігти усі гонки. І, сподіваємося, кінець сезону буде теж добрим", - зазначив Велепець.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022.

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