Фігуристку ОКР Камілу Валієву, яка посіла четверте місце в особистому турнірі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, потрібно підтримати.

Про це заявила колишня українська фігуристка, олімпійська чемпіонка у парному катанні, Олена Савченко.

"Дорога, люба, Каміло! Упевнена, що все те, що тобі довелося пережити, зробить тебе лише сильнішим! Ти дуже талановита дівчинка, такий талант, як у тебе, велика рідкість, ти унікальна! У тому, що сталося, твоєї провини немає. Ти сама стала заручницею цієї ситуації. Багато спортсменів, і я теж, виступили за чистий спорт, і я не відмовляюся від своїх слів! Я за чистий спорт! Але це не означає, що я проти тебе.

У тебе все ще попереду. Це була твоя перша Олімпіада… Ти знаєш, що мій шлях до олімпійського золота був дуже довгим і важким, але я змогла досягти своєї мрії. І ти зможеш! Ти маєш усе для цього! Нехай не зараз, можливо через чотири роки або навіть вісім років - все можливо! Переверни цю сторінку та йди далі на зустріч із мрією! Від щирого серця бажаю тобі, щоб у майбутньому ти отримала своє золото, беззастережно, без тіні скандалів, підозр і зірка твого таланту засяяла яскравіше сонця! Якщо тобі потрібна буде колись моя порада чи підтримка, ти завжди можеш до мене звернутися! Обіймаю тебе міцно-міцно! Твоя Альона", - - зазначила Савченко.